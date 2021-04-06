Глава Елабужского района РТ сделал прививку от коронавируса и передал эстафету своему заместителю

Фото: городелабуга.рф

Глава Елабужского района РТ Рустем Нуриев сделал прививку от коронавируса и передал эстафету своему заместителю Олегу Колпакову.

Нуриев ранее уже переболел COVID-19, сообщается на официальном сайте Елабужского района. Однако свое решение глава муниципалитета считает обдуманным, несмотря на то, что он может иметь антитела к вирусу.

Напомним, по последним данным, в Татарстане провакцинированы от коронавируса 152 787 человек, 97 595 человек получили вторую дозу препарата. Массовая вакцинация в республике и России стартовала 18 января.



Татьяна Демина