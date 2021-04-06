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Мусульманам Татарстана рекомендовали делать прививку от COVID-19 после захода солнца в Рамадан

15:23, 06.04.2021 1
Мусульманам Татарстана рекомендовали делать прививку от COVID-19 после захода солнца в Рамадан
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мусульманам в месяц Рамадан рекомендуется делать прививку от COVID-19 после захода солнца. Об этом рассказал начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Булат Мубараков на пресс-концеренции.

Делать прививку не запрещается. Также вакцинирование постящегося не испортит пост, уточнил он.

— Если человек сомневается в этом и хочет быть уверенным, что его пост не портится, то пусть такой человек делает прививку после захода солнца», — дал совет Мубараков.

Фото: ДУМ РТ

Рамадан-2021 наступает 12 апреля с заходом солнца. В этом году в шатрах ифтара во время священного месяца Рамадан должно быть не больше 100 человек, сообщили сегодня в ДУМ РТ.

В конце марта рабочая группа Совета улемов и Совета казыев ДУМ РТ под руководством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина определила порядок проведения месяца Рамадан, в том числе размер выплат фитр-садака.

Общество Татарстан
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  • Анонимно 06 апр
    с ума сходят, на дворе 21 век !
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