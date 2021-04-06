Мусульманам Татарстана рекомендовали делать прививку от COVID-19 после захода солнца в Рамадан

Мусульманам в месяц Рамадан рекомендуется делать прививку от COVID-19 после захода солнца. Об этом рассказал начальник отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Булат Мубараков на пресс-концеренции.

Делать прививку не запрещается. Также вакцинирование постящегося не испортит пост, уточнил он.

— Если человек сомневается в этом и хочет быть уверенным, что его пост не портится, то пусть такой человек делает прививку после захода солнца», — дал совет Мубараков.

Фото: ДУМ РТ

Рамадан-2021 наступает 12 апреля с заходом солнца. В этом году в шатрах ифтара во время священного месяца Рамадан должно быть не больше 100 человек, сообщили сегодня в ДУМ РТ.



В конце марта рабочая группа Совета улемов и Совета казыев ДУМ РТ под руководством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина определила порядок проведения месяца Рамадан, в том числе размер выплат фитр-садака.