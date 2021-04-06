В МИД заявили, что Россия продолжит сотрудничать с ВОЗ по выяснению причины возникновения COVID-19

Россия намерена продолжать сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в работе изучении причин возникновения коронавируса, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Речь идет о совместных исследованиях в области окружающей среды, зоонозов, генетики и иммунологии. Будем готовы к взаимодействию с партнерами на этих направлениях», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В сообщении отмечается, что итоговой доклад группы ученых ВОЗ, посетивших Ухань, где, предположительно, и зародился коронавирус, отразил различные взгляды и подходы к возникновению COVID-19, пишет ТАСС. «Отражена и наша точка зрения», — обратили внимание в МИД России.

Напомним, доклад ученых был опубликован в марте. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя исследование, заявил, что источник коронавируса на сегодняшний день все еще не обнаружен.



Среди рассматриваемых причин возникновения коронавируса наиболее популярна версия о том, что вирусом от летучих мышей заразились сначала другие животные, которые и передали его человеку. Всего ученые выдвинули четыре основные версии происхождения COVID-19.



Татьяна Демина