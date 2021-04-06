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В России выпустили 70 тысяч доз вакцины от COVID-19 «КовиВак»

15:55, 06.04.2021
В России выпустили 70 тысяч доз вакцины от COVID-19 «КовиВак»
Фото: Максим Платонов (архив)

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН выпустил 70 тысяч доз вакцины от коронавируса «КовиВак». Официальный старт производства был 25 марта.

Планируется выпускать 1 млн доз в месяц, сообщил заведующий отделом общей вирусологии центра Георгий Игнатьев в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце марта сообщалось, что первые партии «КовиВак» поступят в регионы России для вакцинации населения в ближайшее время. Генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщал, что этой весной планируется нарастить объемы производства «КовиВака» до 500 тысяч доз.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
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