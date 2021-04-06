В России выпустили 70 тысяч доз вакцины от COVID-19 «КовиВак»
Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН выпустил 70 тысяч доз вакцины от коронавируса «КовиВак». Официальный старт производства был 25 марта.
Планируется выпускать 1 млн доз в месяц, сообщил заведующий отделом общей вирусологии центра Георгий Игнатьев в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.
В конце марта сообщалось, что первые партии «КовиВак» поступят в регионы России для вакцинации населения в ближайшее время. Генеральный директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщал, что этой весной планируется нарастить объемы производства «КовиВака» до 500 тысяч доз.
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