Главное о коронавирусе на 6 апреля: первая крупная партия «ЭпиВакКороны», Китай отказался от Олимпиады
Медики отправились на реабилитацию
- Татарстанские медики прибыли в санатории «Шифалы су — Ижминводы» Менделеевского района республики и «Бакирово» Лениногорска для прохождения реабилитации после коронавируса. Всего путевки для оздоровления после перенесенной новой коронавирусной инфекции получили 44 медика из 17 районов Татарстана — все они старше 65 лет.
Привитые мусульмане смогут отправиться в хадж
- Первую крупную партию «ЭпиВакКороны» направили в более чем 40 регионов России. Пока россиянам будут доступны 230 тыс. комплектов вакцины. Этим количеством можно привить 250 тыс. граждан.
- На сегодняшний день в России зарегистрирован 81 случай заражения британским штаммом коронавируса. Также выявлено шесть образцов южноафриканского штамма.
- У оппозиционера Алексея Навального появились признаки респираторного заболевания. Его перевели в медико-санитарную часть, взяли анализ на коронавирус.
- Российские мусульмане смогут отправиться в хадж в Саудовскую Аравию. Замглавы Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов выразил надежду, что у паломников из России не возникнет проблем из-за того, что они прививались «Спутником V» или другими российскими препаратами.
- Главный санитарный врач страны Анна Попова заявила, что до 40% россиян в разных регионах имеют антитела к коронавирусу.
- В Минздраве заявили, что людям с онкозаболеваниями следует сделать прививку от коронавируса после консультации с лечащим врачом.
- Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что перенес четыре сердечных приступа после того, как заразился COVID-19.
В 23 странах заболевших более миллиона
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 131 828 728 человек, 2 861 100
человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (30 785 390). На второй строчке — Бразилия (13 013 601), на третьей — Индия (12 686 049), на четвертой — Франция (4 893 971). На пятой строчке Россия (4 538 101, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (555 613). За ними следуют Бразилия (332 752), Мексика (204 399), Индия (165 547) и Великобритания (127 106).
- В Румынии ученые Университета им. Штефана Великого в городе Сучава выявили новую разновидность COVID-19, имеющую признаки британского штамма (B.1.1.7) и мутацию E484K, которая может снизить эффективность вакцин от вируса.
Зафиксирован один случай заражения B.1.1.7 + E484K. Его выявили у пациента, который не ездил в Великобританию в последнее время.
- В 23 странах мира число заразившихся коронавирусом более одного млн человек. Замыкает этот список Канада. В понедельник в государстве было зафиксировано более 1,004 млн заболевших людей за все время.
- ВОЗ намерена выяснить, какие виды животных более восприимчивы к COVID-19. Сейчас выяснено, что человек может заразить коронавирусной инфекцией домашних кошек, норок, львов, тигров и енотовидных собак, рассказала представитель организации в России Мелита Вуйнович.
- Из-за пандемии КНДР отказалась участвовать в Олимпийских играх-2020 в Токио. «После предложения членов комитета защитить наших спортсменов от глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за вредоносного вирусного инфекционного заболевания Олимпийский комитет КНДР обсудил и принял решение не участвовать в 32-х Олимпийских играх», — говорится в заявлении властей страны.
- Итальянский политик Аллессандро Равальоли, устав ждать свою очередь на вакцинацию, привился от коронавирус а в России.
- В США зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, который ранее был обнаружен в Индии. Пока подтвержден один случай заражения, под вопросом остаются еще семь.
- Президент Гватемалы сообщил о закупке «Спутник V». Страна уже оплатила 50 процентов стоимости партии и ожидает поставку восьми миллионов доз препарата в ближайшие 15 дней. Всего же правительство закупило 16 миллионов единиц двухкомпонентного препарата.
- Венесуэла начала вакцинировать пожилых препаратом «Спутник V».
- Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что система здравоохранения страны находится на грани коллапса. «Наша система здравоохранения работает на пределе возможностей, но пациенты продолжают получать необходимую помощь», — сказал он в ходе пресс-конференции, приуроченной к старту прививочной кампании против гриппа. Он также признал, что руководство страны допустило ошибки в борьбе с коронавирусом.
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