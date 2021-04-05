ВОЗ: люди могут заразить коронавирусом домашних животных

Фото: Максим Платонов

Человек может заразить коронавирусной инфекцией домашних кошек, норок, львов, тигров и енотовидных собак, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщила «РИА Новости» представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Специалист заявила, что есть свидетельства передачи коронавируса от человека к животным.

Также она отметила, что идет процесс изучения влияния вируса на других животных. Для того чтобы избежать вспышек вируса в будущем, нужно найти, какие звери более восприимчивы к COVID-19.

Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Массовое производство вакцины может быть запущено в апреле. В Россельхознадзоре заявили, что стоимость двух доз вакцины от коронавируса для животных составит 588 рублей. Для формирования иммунитета нужна двукратная вакцинация животных с интервалом 21 сутки.



Алексей Нечаев