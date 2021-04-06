В России зарегистрирован 81 случай заражения британским штаммом коронавируса

На сегодняшний день в России зарегистрирован 81 случай заражения британским штаммом коронавируса. Также выявлено шесть образцов южноафриканского штамма, рассказала в интервью «Известиям» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если в ряде европейских стран 60—70% всех находок — это именно британский штамм, то у нас пока он распространен очень мало. Благодаря нашим ограничительным мерам противодействия инфекции внутри страны и на въездах в нее», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора также добавила, что на сегодняшний день на территории России циркулируют штаммы, имеющие иные, еще не изученные мутации. «Пока оснований для каких-то опасений нет», — заверила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На вопрос о том, можно ли говорить о существовании российского штамма, Попова ответила, что не видит «особого смысла в том, чтобы каждой мутации давать собственное имя». По его мнению, «британский» штамм получил свое название скорее по политическим, чем по медицинским причинам.

О первых выявленных в России случаях южноафриканского и британского штаммов стало известно в марте. В Роспотребнадзоре заявили, что россияне завезли их из Эмиратов, стран Европы, Южно-Африканской Республики и Занзибара.



Татьяна Демина