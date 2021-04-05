В Румынии выявили штамм коронавируса, который может снижать эффективность вакцин

В Румынии ученые Университета им. Штефана Великого в городе Сучава выявили новую разновидность COVID-19, имеющую признаки британского штамма (B.1.1.7) и мутацию E484K, которая может снизить эффективность вакцин от вируса.

В лаборатории метагеномики и молекулярной биологии Университета за 2 недели зарегистрировали 88 новых случаев заболевания британским штаммом коронавируса. Также зафиксирован один случай заражения B.1.1.7 + E484K. Его выявили у пациента, который не ездил в Великобританию в последнее время.

«Хотя количество выявленных случаев с новым вариантом (B.1.1.7 + E484K) пока относительно невелико (в британском докладе от 1 апреля 2021 года представлены лишь 43 случая), основную озабоченность вызывает способность вариантов, которые содержат и мутацию E484K, оказывать более эффективное сопротивление антителам, порожденным вакцинами, и снижать, таким образом, эффективность вакцин», — цитирует ТАСС румынских ученых.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее новый штамм коронавируса выявили в Чехии. По словам ученых, мутация не опаснее, чем британская или южноафриканская разновидность COVID-19.



Татьяна Демина