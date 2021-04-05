Первую крупную партию «ЭпиВакКороны направили в регионы России

Фото: Максим Платонов

Первую крупную партию «ЭпиВакКороны» направили в более чем 40 регионов России. Пока россиянам будет доступно 230 тыс. комплектов вакцины. Этим количеством можно привить 250 тыс. граждан, сообщили в «Интерфаксе».

Препарат был зарегистрирован 13 октября прошлого года. Он разработан российскими учеными в научном центре «Вектор». Испытания вакцины проходили в ноябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что в России порядка 800 тысяч доз вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» ввели в гражданский оборот. Об этом заявила заместитель руководителя центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.



Алексей Нечаев