В 23 странах мира число заразившихся COVID-19 достигло более одного млн человек

Фото: Максим Платонов

В 23 странах мира число заразившихся коронавирусом более одного млн человек. Замыкает этот список Канада. В понедельник в государстве было зафиксировано более 1,004 млн заболевших людей за все время. Об этом сообщает ТАСС.

Подбирается к этому списку Румыния, там коронавирус выявили более чем у 974 тыс. жителей.

В мире число заболевших превысило 130 млн человек, из них умерло 2,84 млн. Отмечается, что в целом ряде стран Америки, Европы и Азии зафиксировали ускорение темпов распространения коронавирусной инфекции.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 646 случаев COVID-19. Число заболевших за весь период достигло 4 589 540 случаев.

Алексей Нечаев