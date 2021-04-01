Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию в агрессии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил Россию в агрессии за решение выслать из страны трех европейских дипломатов, которые участвовали в несогласованных акциях протестов в конце января.

Жозеп Боррель посетил Москву 4 февраля. На следующий день дипломаты из Германии, Польши и Швеции были объявлены нежелательными персонами. Боррель заявил, что ответ «был ясным» и «агрессивным».



«Я был не унижен, а скорее столкнулся с агрессией. Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии. Такие вещи не делают в дипломатических отношениях между странами, которые хотят поддерживать хорошие связи», — сказал дипломат в интервью France 24 (цитата «РИА Новости»).

Напомним, что в конце января прошли две несанкционированные акции. По данным МВД, 31 января в митинге приняли участие более 600 человек. В территориальные ОВД за различные нарушения доставили 419 человек. В Вахитовский суд Казани поступило более 350 материалов по митингу. В казанском Кремле не стали давать оценку действиям силовиков.



Ольга Плешкова