МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России

ФРГ планирует подробно обсудить с европейскими партнерами решение Москвы о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Об этом сообщил глава немецкого МИД Хайко Маас.



«Мы всегда подчеркивали, что мы не хотим, чтобы нить разговора с Россией оборвалась, и несмотря на все трудности, хотим хороших, по крайней мере разумных отношений», — приводит его слова «РИА Новости».

Еще он назвал заявление президента США Джо Байдена о тесном согласовании с союзниками подхода к России важным сигналом.

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Ранее сообщалось, что Россия выслала трех европейских дипломатов за участие в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.