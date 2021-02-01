В МВД по Татарстану подсчитали количество участников воскресных акций в республике

Фото: Максим Платонов

В воскресенье, 31 января, в несанкционированных акциях в Татарстане приняли участие более 600 человек. Об этом заявили в пресс-службе МВД по республике.

В территориальные ОВД за различные нарушения доставили 419 человек.

Напомним, в Казани вчера задержали двух участников несанкционированной акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которые напали на сотрудника ГИБДД. Прокуратура начала проверку случившегося.

Фото: Максим Платонов

В Вахитовский суд Казани по состоянию на 15.00 поступило уже 345 материалов. В суд Набережных Челнов — 36 материалов.

Подробнее о том, как проходила вторая несанкционированная акция в столице Татарстана, — в материале «Реального времени».

Митинги прошли и в других российских городах. В Москве, по данным МВД, вышло 2 тысячи человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на несогласованных акциях недопустимо применять насилие против сотрудников правоохранительных органов. О разговоре с хулиганами и провокаторами не может идти речи, считает он.

Татьяна Леухина