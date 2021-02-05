В казанском Кремле не стали давать оценку действиям силовиков 31 января

В казанском Кремле не стали давать оценку действиям силовиков 31 января, когда ОМОН посадил митингующих прямо в снег. По словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, органы исполнительной власти не имеют полномочий давать оценку действиям силовиков.

«Выносить вердикты — это вообще не наша работа, решать, кто правильно поступил, а кто неправильно. Для этого есть соответствующие органы. Мы говорили, что есть обращение в прокуратуру. Если прокуратура вынесет соответствующее решение, значит, мы будем руководствоваться решением прокуратуры. Или суда, например», — сказала Галимова.

В конце января в Татарстане прошли две несанкционированные акции. По данным МВД, в последней, прошедшей 31 января, приняли участие более 600 человек. В территориальные ОВД за различные нарушения доставили 419 человек. В Вахитовский суд Казани поступило более 350 материалов по воскресному митингу. Турист из Москвы оспаривает свое задержание на субботнем митинге в Казани.

Ольга Плешкова