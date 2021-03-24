Запашный жестко ответил Хэмилтону на слова про драку слонов в Казанском цирке

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный подверг критике слова гонщика «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона после инцидента с дракой слонов в Казанском цирке.

По его словам, пилоту команды Mercedes не стоит искать каждый раз повод, чтобы очернить профессию дрессировщика.

«Мне кажется, что хватит использовать любой повод, чтобы очернить профессию дрессировщика. Если я каждое дорожное происшествие буду проецировать на Льюиса Хэмилтона, то он останется без работы. Водители тысячами убивают людей, а он популяризирует скоростное вождение. А я не опущусь до такой низости», — приводит слова Запашного Sport24.

Фото: скриншот видео

Драка слонов на арене Казанского цирка произошла 21 марта. После этого Хэмилтон выложил в stories в Instagram видео с инцидентом, подписав словами «Каждый день меня возмущает человеческое насилие. Кто-нибудь знает, как мы можем остановить подобные вещи в России?».



Прокуратура Вахитовского района Казани с привлечением специалистов профильных контролирующих органов проводит проверку после происшествия, в надзорном ведомстве уже сообщили, что учреждение закрывать не планируется.

Отметим, что ранее Запашный запомнился своим призывом решить силовыми методами проблему с футбольными фанатами в России.