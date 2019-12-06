Эдгард Запашный призвал к насилию против футбольных фанатов

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный призвал решить проблему с футбольными фанатами силовыми методами.

Так он отреагировал на инцидент вокруг нападающего «Зенита» Артема Дзюба, который недавно подвергся оскорблениям от болельщиков.

«Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на вы разговаривали. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я понимаю, можно в сердцах сказать: «А, *****! [блин]», — но в этом случае идет специальная травля, намеренное действие. Кстати, думал, что есть вариант, как оградить от этого при строительстве стадионов.

Сектор, где сидят такие «болельщики», в случае чего ограждается специальными жалюзи. Посадить в клетку? Нет, в клетку не надо. Просто поднимаются жалюзи. И пусть они хоть оборутся в этой коробке. Футбола они не видят, но есть выход со стадиона. Футбола нет, пусть уходят. А могут орать, но мы их не услышим из-за железного звуконепроницаемого занавеса», — сказал Запашный в интервью «Спорт день за днем».

Напомним, ранее Запашного через СК потребовали привлечь к ответственности за злоупотребление служебным положением.