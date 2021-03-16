«Уфа» поставила перед Газизовым задачу сохранить прописку в РПЛ

Председатель совета директоров ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал назначение Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба. По его словам, решение о смене руководителя связано с финансовыми сложностями.

Перед Газизовым поставлена задача сохранить прописку «Уфы» в Российской премьер-лиге (РПЛ) и успешно выступить в Кубке России.

«К нынешнему руководителю клуба претензий нет, сложились объективные финансовые сложности. Мы очень благодарны Шамилю за непростое решение вернуться в клуб в непростой период. Перед ним мы ставим задачу остаться в Премьер-лиге и успешно выступить в Кубке России», — рассказал Мурзагулов.

Фото: vk.com/rostislavrm

Напомним, Газизов снова возглавил пост гендиректора «Уфы», сменив в этой должности Рината Шайбекова.

После 22-х сыгранных туров уфимская команда идет в зоне прямого вылета из РПЛ, занимая 15-е место в турнирной таблице. Ранее «Уфа» обыграла «Урал» (3:0) и вышла в четвертьфинал Кубка России, где сыграет с грозненским «Ахматом».