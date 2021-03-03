Новости спорта

23:30 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Жеребьевка четвертьфинала Кубка России: «Уфа» сыграет с «Ахматом»

22:05, 03.03.2021
Жеребьевка четвертьфинала Кубка России: «Уфа» сыграет с «Ахматом»
Фото: vk.com/ufafc

В среду, 3 марта, состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка России по футболу.

По ее итогам определились четыре пары, которые выявят полуфиналистов турнира.

«Уфа» на этой стадии Кубка России встретится на выезде с грозненским «Ахматом». Окончательная дата проведения матча станет известна чуть позже. Для игр Кубка зарезервированы две даты — 7 и 8 апреля.

Все четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

  • «Арсенал» — ЦСКА
  • «Ахмат» — «Уфа»
  • «Крылья Советов» — «Динамо»
  • «Сочи» — «Локомотив»

Напомним, в 1/8 финала «Уфа» крупно обыграла «Урал» со счетом 3:0.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем