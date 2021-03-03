Жеребьевка четвертьфинала Кубка России: «Уфа» сыграет с «Ахматом»
В среду, 3 марта, состоялась жеребьевка ¼ финала Кубка России по футболу.
По ее итогам определились четыре пары, которые выявят полуфиналистов турнира.
«Уфа» на этой стадии Кубка России встретится на выезде с грозненским «Ахматом». Окончательная дата проведения матча станет известна чуть позже. Для игр Кубка зарезервированы две даты — 7 и 8 апреля.
Все четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
- «Арсенал» — ЦСКА
- «Ахмат» — «Уфа»
- «Крылья Советов» — «Динамо»
- «Сочи» — «Локомотив»
Напомним, в 1/8 финала «Уфа» крупно обыграла «Урал» со счетом 3:0.
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Результаты жеребьёвки 1/4 БЕТСИТИ Кубка России. pic.twitter.com/cZxZCtaIhN— РФС (@rfsruofficial) March 3, 2021
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