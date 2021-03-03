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«Уфа» вышла в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Урал»

13:53, 03.03.2021
«Уфа» вышла в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Урал»
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» дома крупно обыграла екатеринбургский «Урал» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

Первый тайм встречи прошел без голов. После перерыва Остон Урунов передачей нашел на дальней штанге Тимура Жамалетдинова, который открыл счет.

На 62-й минуте игры Комнен Андрич реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. Изначально арбитр не хотел наказывать гостей, но после видеопросмотра мяч был установлен на одиннадцатиметровой точке.

Окончательный счет на табло стадиона «Нефтяник» установил Жамалетдинов, красивым ударом перекинувший вратаря «Урала» Ивана Коновалова.

Отметим, что в составе «Уфы» дебютировали несколько новичков команды, в том числе Парфе Бизоза и Неманья Милетич.

СпортФутбол Башкортостан
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