«Уфа» вышла в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Урал»
«Уфа» дома крупно обыграла екатеринбургский «Урал» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
Первый тайм встречи прошел без голов. После перерыва Остон Урунов передачей нашел на дальней штанге Тимура Жамалетдинова, который открыл счет.
Гол Тимура Жамалетдинова в ворота «Урала»! #УфаУрал pic.twitter.com/DRDisoZl2g— ФК УФА (@UfaFc) March 3, 2021
На 62-й минуте игры Комнен Андрич реализовал пенальти и удвоил преимущество хозяев. Изначально арбитр не хотел наказывать гостей, но после видеопросмотра мяч был установлен на одиннадцатиметровой точке.
Гол Комнена Андрича с пенальти! #УфаУрал pic.twitter.com/41wSm6yBCp— ФК УФА (@UfaFc) March 3, 2021
Окончательный счет на табло стадиона «Нефтяник» установил Жамалетдинов, красивым ударом перекинувший вратаря «Урала» Ивана Коновалова.
Отметим, что в составе «Уфы» дебютировали несколько новичков команды, в том числе Парфе Бизоза и Неманья Милетич.СпортФутбол Башкортостан
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