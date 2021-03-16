Шамиль Газизов вернулся на пост генерального директора «Уфы»

Шамиль Газизов назначен новым генеральным директором «Уфы», сообщает пресс-служба уфимской команды.

Такое решение принято на сегодняшнем совете директоров клуба.

На этом посту он заменит Рината Шайбекова, который переведен на должность исполнительного директора «Уфы».

«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Шамиля Газизова с возвращением в нашу команду, вместе мы станем сильнее, преодолеем все трудности и вернем былые позиции», — говорится в сообщении клуба.

Текущий сезон Газизов начинал в качестве генерального директора «Спартака». В декабре он ушел со своего поста после назначения Дмитрия Попова спортивным директором клуба.

Ранее Газизов занимал аналогичную должность в ФК «Уфа» практически с момента создания уфимского клуба.

Напомним, ранее уфимцы дома крупно уступили «Рубину» (0:3) в матче 22-го тура РПЛ. После этого поражения «Уфа» осталась в зоне прямого вылета из лиги, обосновавшись на 15-м месте.