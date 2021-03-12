Главное к утру: соглашения по стабилизации цен продлеваться не будут, Aurus выпустит мотоцикл
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 12 марта:
- Несколько европейских стран приостановили использование вакцины от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Это было сделано после сообщений о том, что препарат может вызывать тромбоэмболию.
- Соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла и продуктовыми сетями для стабилизации их цен продлеваться не будут. В Минэкономразвития РФ рассчитывают, что после окончания срока действия соглашения взаимодействие по этому вопросу продолжится, роста цен удастся избежать, заявил глава министерства Максим Решетников. Это означает выход из режима жестких ограничений, однако мониторинг и взаимодействие будут продолжаться. В ведомстве рассчитывают, что производители и сети будут вести себя ответственно.
- Бывший член правления и акционер АО «АК Банк» Виктор Хенкин признан банкротом. Арбитражный суд Самарской области открыл процедуру реализации имущества должника сроком на 3 месяца. Банкротство Виктора Хенкина инициировал некий Александр Орловский. Сумма долга составляет 1,5 млн рублей.
- Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию планируется провести в очном формате, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако точная дата проведения пока не называется.
- Для санитарной авиации Татарстана построят две новые вертолетные площадки в Балтасинском и Дрожжановском районах. Их построят до 2022 года по программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014—2022 годы». Основное требование для них — расположение не более чем в 15-минутной доступности от ЦРБ.
- ФГУП НАМИ представил первый прототип электрического мотоцикла сопровождения Aurus. Об этом сообщается в официальном аккаунте Минпромторга РФ в Instagram. Мотоцикл сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,7 секунды. Также он будет стилистически сочетаться с линейкой бренда Aurus Russia.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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