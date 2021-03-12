В Татарстане появятся еще две вертолетные площадки для эвакуации пострадавших

Для санитарной авиации Татарстана построят две новые вертолетные площадки в Балтасинском и Дрожжановском районах. Сейчас в республике шесть таких площадок. Об этом заявила руководитель Центра медицины катастроф Республиканской клинической больницы РТ Марина Воронцова.

Их постоят до 2022 года по программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014—2022 годы». Основное требование для них — расположение не более чем в 15-минутной доступности от ЦРБ.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ.

В прошлом году сотрудники санавиации выполнили 827 выездов, из них 564 на реанимобилях и 263 на вертолетах. Число выездов увеличилось на 5,8%, в основном за счет увеличения числа вылетов для эвакуации. Также в 2020 году санавиация впервые эвакуировала людей, пострадавших в ДТП за пределами республики. Вертолет вылетал в Нижегородскую, Воронежскую и Кировскую области, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Как ранее выяснило «Реальное время», на выполнение авиационных работ по оказанию скорой специализированной медицинской помощи РКБ Татарстана в 2021 году потратят 84,5 млн рублей. Полеты будет выполнять ООО «Авиасервис». На один летный час будет выделено 212 800 рублей.



Татьяна Леухина