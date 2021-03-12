В Минпромторге РФ рассказали о прототипе электромотоцикла Aurus

ФГУП НАМИ представил первый прототип электрического мотоцикла сопровождения Aurus. Об этом сообщается в официальном аккаунте Минпромторга РФ в Instagram.

Мотоцикл сможет разгоняться до 100 километров в час за 3,7 секунды. Также он будет стилистически сочетаться с линейкой бренда Aurus Russia.



Идея заменить мотоциклы сопровождения иностранного производства на отечественные образцы возникла давно: с самого начала развития проекта «Единая модульная платформа». После постановки на производство семейства автомобилей AURUS, было решено начать работы и по созданию мотоциклов.

Как отметили в ведомстве, мотоциклы подходят для выполнения целого ряда задач подразделений МВД и МЧС. Транспорт создан с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО России.

10 марта в Елабуге выпустили пилотную версию российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat. Однако автомобили пока не предназначены для продажи. Они еще проходят испытания в НАМИ.



Татьяна Леухина