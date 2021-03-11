В Кремле заявили, что послание Путина Федеральному собранию может пройти в очном формате

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию планируется провести в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Мы готовимся к очному формату, — сказал он в беседе с ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Однако точная дата проведения пока не называется.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что подготовка к посланию Федеральному собранию уже начата.



В этом году дата проведения послания Федеральному собранию неоднократно сдвигалась. Сначала СМИ сообщали, что мероприятие пройдет в середине февраля. Позже выяснялось, что послание может прозвучать в конце марта — начале апреля. В прошлом году Путин выступал с посланием 15 января, выступление длилось час и 12 минут.



Татьяна Леухина