В Кремле заявили, что послание Путина Федеральному собранию может пройти в очном формате
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию планируется провести в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Мы готовимся к очному формату, — сказал он в беседе с ТАСС.
Однако точная дата проведения пока не называется.
Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что подготовка к посланию Федеральному собранию уже начата.
В этом году дата проведения послания Федеральному собранию неоднократно сдвигалась. Сначала СМИ сообщали, что мероприятие пройдет в середине февраля. Позже выяснялось, что послание может прозвучать в конце марта — начале апреля. В прошлом году Путин выступал с посланием 15 января, выступление длилось час и 12 минут.
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