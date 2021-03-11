В России соглашение с продуктовыми сетями по сдерживанию цен на масло и сахар продлевать не будут

Соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла и продуктовыми сетями для стабилизации их цен продлеваться не будут. В Минэкономразвития РФ рассчитывают, что после окончания срока действия соглашения взаимодействие по этому вопросу продолжится, роста цен удастся избежать, заявил глава министерства Максим Решетников.

— Мы договариваемся и с сетями, и с производителями, что выход из соглашений не значит отмены всех ограничений, это не знак «Можно все», — приводит ТАСС его слова.



По словам Решетникова, это означает выход из режима жестких ограничений, однако мониторинг и взаимодействие будут продолжаться. В ведомстве рассчитывают, что производители и сети будут вести себя ответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, по которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установили на уровне 95 рублей за литр, розничную цену — 110 рублей за литр. Стоимость сахара была установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за кг соответственно. Цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.

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Татьяна Леухина