Бывший топ-менеджер «АК Банка» Виктор Хенкин признан банкротом
Бывший член правления и акционер АО «АК Банк» Виктор Хенкин признан банкротом. Арбитражный суд Самарской области открыл процедуру реализации имущества должника сроком на 3 месяца, следует из картотеки суда.
Банкротство Виктора Хенкина инициировал некий Александр Орловский. Сумма долга составляет 1,5 млн рублей
Виктор Хенкин в числе других контролирующих АО «АК Банк» лиц привлечен к субсидиарной ответственности на сумму 23,09 млрд рублей. На его счета наложен арест. Лицензию у самарского АО «АК Банк» ЦБ отозвал в 2018 году.
Сегодня Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов», основного акционера казанского «Анкор Банка» Андрея Коркунова.
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