Главное за выходные: пожар в приюте для животных, мина на озере Кабан, Little big не поедет на «Евровидение»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро вторника, 9 марта:
- На берегу озера Кабан нашли противопехотную мину. На место выезжали спецслужбы. Пользователи в комментариях отметили, что предмет больше похож на противотанковую мину. Опасения подтвердились, это действительно оказалась мина. Сейчас специалисты разбираются, как она могла попасть на набережную.
- В селе Большое Афанасово Нижнекамского района Татарстана на пожаре в приюте для животных, по предварительным данным, погибли более 40 кошек и одна собака. Основной причиной их гибели стало удушье. После пожара татарстанцы собрали для сгоревшего приюта животных в Нижнекамском районе полмиллиона рублей
- Утром 8 марта на 8 км трассы Самара — Тольятти у села Курумоч в Красноярском районе Самарской области столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu — погибли семь человек. Все погибшие находились в салоне легкового автомобиля. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Самарской области инициировать передачу в СК уголовного дела о ДТП.
- Правительство РФ упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий . Изменения касаются случаев, в которых средства направляют на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Для этого раньше в Пенсионный фонд было нужно предоставить сведения из акта выполненных строительных работ. Теперь — достаточно выписки из Росреестра о том, что земля и дом находятся в собственности.
- Группа Little Big не будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Об этом заявил лидер группы Илья Прусикин. Решение было принято совместно с Первым каналом. Группа не хотела, чтобы их новую песню сравнивали с композицией Uno, которая стала самой просматриваемой на YouTube-канале «Евровидения» за всю историю конкурса.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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