Под Самарой в ДТП с грузовиком погибли семь человек

Фото: Максим Платонов (архив)

Утром в понедельник, 8 марта, на 8 км трассы «Самара-Тольятти» у села Курумоч в Красноярском районе Самарской области столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu — погибли семь человек, сообщает «Волга ньюс».

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура Самарской области уже начала проверку по факту ДТП. Место происшествия посетил заместитель прокурора региона Алексей Павлов.

По результатам прокурорской проверки будут приняты меры реагирования, виновных лиц привлекут к ответственности. «Ход доследственной проверки взят прокуратурой на контроль», — сообщили в надзорном ведомстве.

Вчера в Мензелинском районе Татарстана на 1 120 км трассы Москва — Уфа М-7 «Волга» столкнулись автомобиль «Лада Приора» и ГАЗ-А21R32 — два человека погибли. В конце февраля на третьем километре дороги Рыбная Слобода — Кутлу-Букаш произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека.



Татьяна Демина