Кабмин упростил правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий

Правительство РФ упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий — такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Изменения касаются случаев, в которых средства направляют на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Для этого раньше в Пенсионный фонд было нужно предоставить сведения из акта выполненных строительных работ. Теперь — достаточно выписки из Росреестра о том, что земля и дом находятся в собственности.

С 2021 года размер маткапитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей — на второго.

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Ранее президент России Владимир Путин пообещал подумать над расширением возможности использования материнского капитала на ремонт существующего жилья.

Предложение использовать материнский капитал на ремонт неновое. Ранее с ним уже выступал Общероссийский народный фронт. Использовать маткапитал таким образом также предлагал «Союз матерей». В исследовании Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей» именно эта мера стала самой популярной, о ее востребованности сказали 46% респондентов, 44% высказались за приобретение на деньги маткапитала автомобиля.

Маргарита Головатенко