Татарстанцы собрали для сгоревшего приюта животных в Нижнекамском районе полмиллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов (архив)

Жители Татарстана собрали 500 тысяч рублей для приюта «Хвостикам нужен дом» селе Большое Афанасово Нижнекамского района Татарстана — в нем недавно произошел пожар. Об этом сообщили волонтеры приюта в своем сообществе «ВКонтакте».



Волонтеры выразили жителям республики благодарность за неравнодушие. В приюте сообщили, что помощь продолжает поступать и пообещали отчитаться за каждую копейку: «Выписки с карты мы выложим в нашу группу в ВК, где каждый сможет увидеть переведение средств. Так как контейнер нам привезет администрация, то все собранные средства уйдут на животных (корм, стерилизация и кастрация, обустройство вольеров для щенков и собак)».

Волонтеры отметили, что благодаря помощи приют еще долго не будет нуждаться и сможет достойно содержать животных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на пожаре в приюте для животных, по предварительным данным, погибли более 40 кошек и одна собака. Основной причиной их гибели стало удушье. По словам очевидцев, пристрой к жилому дому, в котором располагался приют для животных, отапливался электричеством. В спасении животных принимали участие волонтеры и сотрудники МЧС.

Маргарита Головатенко