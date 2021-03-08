Little Big не будет представлять Россию на «Евровидении-2021"

Группа Little big не будет представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Об этом заявил лидер группы Илья Прусикин.

Сегодня на Первом канале проходит праздничное шоу, в ходе которого определят представителя России на «Евровидении-2021». Исполнителя выбирают путем зрительского голосования.

— К сожалению, или к счастью, группа Little big не представит Россию на «Евровидении-2021», — приводит «РИА Новости» слова Прусикина.

Он добавил, что решение было принято совместно с Первым каналом. Группа не хотела, чтобы их новую песню сравнивали с композицией Uno, которая стала самой просматриваемой на YouTube-канале Евровидения за всю историю конкурса, объяснил музыкант.

На участие в песенном конкурсе от России претендуют Манижа, #2Маши и Therr Maitz.

Группа Little Big должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020». Однако мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса. Оно должно было пройти в Роттердаме.



Татьяна Леухина