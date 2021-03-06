В Нижнекамском районе РТ на пожаре в приюте для животных погибли более 40 кошек и собака

Фото: Олег Тихонов (архив)

В селе Большое Афанасово Нижнекамского района Татарстана на пожаре в приюте для животных, по предварительным данным, погибли более 40 кошек и одна собака. Основной причиной их гибели стало удушье, сообщается на сайте телеканала НТР 24.

Приют для животных находится в частной собственности. Точное количество жертв пожара его хозяева не называют. В приюте остаются еще более 60 животных.

По словам очевидцев, пристрой к жилому дому, в котором располагался приют для животных, отапливался электричеством. В спасении животных принимали участие волонтеры и сотрудники МЧС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на этой неделе в Татарстане на птицефабрике «Державинская» произошел пожар, на котором погибли 45 тысяч куриц, еще 90 тысяч удалось спасти. Все поголовье птицы было застраховано с господдержкой Минсельхозпрода РТ.



В январе на пожаре в Зеленодольске пожарные обнаружили кота. Они вынесли его на свежий воздух, провели реанимационные мероприятия при помощи дыхательного аппарата. Хозяева обвинили кота в пожаре — якобы он запрыгнул на газовую плиту, а после выскочил с горящим хвостом, убежал в комнату и прыгнул на диван. Кота вылечили, но позже Тишка умер.

Татьяна Демина