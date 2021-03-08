Бастрыкин поручил передать дело о ДТП с семью погибшими под Самарой в СК

Фото: Следком

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Самарской области инициировать передачу уголовного дела о ДТП, в котором погибли семь человек, в СК. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». Отмечается, что дальнейший ход расследования будет поставлен на контроль.

Напомним, сегодня утром на 8 км трассы Самара — Тольятти у села Курумоч в Красноярском районе Самарской области столкнулись автомобиль Volkswagen и грузовик Isuzu — погибли семь человек. Все погибшие находились в салоне легкового автомобиля.

