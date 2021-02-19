Спасенный в Казани из рабства инвалид рассказал, как ему подмешивали психотропные вещества в напитки

Один из спасенных из рабства в Казани инвалидов рассказал о том, что его «владельцы» подмешивали ему и другим психотропные вещества в воду и кофе. Разговор выложила волонтер движения «Душа России» Юлия Хакимова на своей странице в социальной сети Instagram.



Таблетки подкладывали несговорчивым инвалидам и тем, кто пытался сбежать.

«Они пытались какие-то там, как говорится, «колеса» подсовывать. В воде или кофе принесут», — рассказывал мужчина.

История со спасением инвалидов из рабства началась в прошлом году — волонтеры спасли инвалида Дмитрия. Полиция задержала злоумышленников, удерживающих его в рабстве в январе текущего года. Ими оказались граждане Молдавии. На них завели уголовное дело.

Дмитрий рассказывал, в каких условиях его содержали — каждый день на руках он поднимался на второй этаж. Он также рассказал о побоях. Мужчина вспомнил, что, когда он попытался сбежать, его оставили без еды на несколько суток в конуре размером меньше квадратного метра. Выбраться из комнаты инвалиду было не под силу. Окно на втором этаже находится очень высоко.

Позже Хакимова рассказывала, что вместо инвалидов, которых держали в рабстве и заставляли попрошайничать, стали появляться старики, выпрашивающие милостыню. Также «Реальное время» сообщало, в какую сумму может обойтись покупка бабушки для попрошайничества — около 50 тысяч рублей. Такой бизнес окупается примерно за неделю, поскольку за день пожилая женщина может заработать от 5 до 15 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко