Полиция задержала злоумышленников, которые удерживали в рабстве в Казани попрошайку-инвалида

Фото: соцсети

В Татарстане задержали злоумышленников, которые удерживали в рабстве безногого инвалида-колясочника Диму и заставляли его попрошайничать на дорогах.

«Нелюди, удерживающие и заставляющие попрошайничать инвалида Диму, а затем угрожавшие и мне — задержаны сотрудниками полиции, за что им большое спасибо, и арестованы», — сообщила в Instagram глава волонтерского движения «Душа России» Юлия Хакимова.

Она также призвала людей сообщать в полицию, что «по такому-то адресу инвалид или старичок попрошайничает, примите меры», чтобы спасти людей, оказавшихся в ситуации, схожей с историей инвалида Димы.

Подробнее об истории освобожденного из рабства в Казани инвалида, приносившего хозяевам до 300 тысяч в месяц, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина