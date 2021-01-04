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Полиция задержала злоумышленников, которые удерживали в рабстве в Казани попрошайку-инвалида

10:21, 04.01.2021 2
Полиция задержала злоумышленников, которые удерживали в рабстве в Казани попрошайку-инвалида
Фото: соцсети

В Татарстане задержали злоумышленников, которые удерживали в рабстве безногого инвалида-колясочника Диму и заставляли его попрошайничать на дорогах.

«Нелюди, удерживающие и заставляющие попрошайничать инвалида Диму, а затем угрожавшие и мне — задержаны сотрудниками полиции, за что им большое спасибо, и арестованы», — сообщила в Instagram глава волонтерского движения «Душа России» Юлия Хакимова.

Она также призвала людей сообщать в полицию, что «по такому-то адресу инвалид или старичок попрошайничает, примите меры», чтобы спасти людей, оказавшихся в ситуации, схожей с историей инвалида Димы.

Подробнее об истории освобожденного из рабства в Казани инвалида, приносившего хозяевам до 300 тысяч в месяц, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:34
    Скоро и не инвалидов просто попрошаек будет много.
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  • Анонимно 11:08
    Почему его Димой называют? Он же взрослый человек, что за фамильярность?
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