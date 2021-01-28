Казанский волонтер рассказала, сколько стоит бабушка для попрошайничества

Волонтер казанского благотворительного фонда «Душа России» Юлия Хакимова рассказала, в какую сумму может обойтись покупка бабушки для попрошайничества — около 50 тысяч рублей. Такой бизнес окупается примерно за неделю, поскольку за день пожилая женщина может заработать от 5 до 15 тысяч рублей.

Так, в Москве спасли пенсионерку Нину Ивановну, считавшуюся пропавшей с 2016 года. О ее местонахождении было неизвестно, знакомые и друзья думали, что она уехала на заработки в Москву, но та была в рабстве.

Бабушку на станции метро «Добрынинская» нашел волонтер «Альтернативы». После короткого разговора было понятно, что бабушку удерживают и заставляют попрошайничать. В скором времени к ней подбежала цыганка, утверждавшая, что она ее внучка. Обеих для разбирательства направили в отделение полиции, где после долгих разговоров Нина Ивановна рассказала, что ее и других рабов держали в подвале.

«Бабушка призналась, что ей очень стыдно и она боится цыганку, у которой есть связи и она может убить (в том числе и волонтеров «Альтернативы»). Что она подвергается постоянному избиению, ей выбили все зубы. Что, помимо нее, в удержании находятся еще несколько человек», — написала Хакимова в своем instagram-аккаунте.

По словам активистки, жертвами мафии становятся незащищенные слои населения — банды договариваются с домами инвалидов и престарелых. Люди не могут обратиться в полицию из-за страха, в том числе боязни того, что какие-то полицейские могут находиться в сговоре.

Фото: realnoevremya.ru

Волонтер призвала интересоваться у попрошаек, не нужна ли им помощь и не удерживают ли их насильно.



Ранее Юлия Хакимова делилась видео, на котором казанский инвалид, которого удерживали в рабстве, показал, в каких условиях его держали.

Маргарита Головатенко