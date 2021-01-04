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В Казани возбудили уголовное дело на иностранцев, державших в рабстве инвалида

22:44, 04.01.2021
В Казани возбудили уголовное дело на иностранцев, державших в рабстве инвалида
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На граждан Молдавии, удерживавших инвалида под угрозой применения насилия, завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». Подозреваемые арестованы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани.

Злоумышленниками оказались брат с сестрой, которые приехали в столицу Татарстана на заработки.

О том, что лиц, которые удерживали в рабстве безногого инвалида-колясочника и заставляли его попрошайничать на дорогах, задержали сообщила глава волонтерского движения «Душа России» Юлия Хакимова.

Подробности истории освобожденного из рабства инвалида, приносившего удерживающим его лицам до 300 тысяч в месяц, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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