В Казани возбудили уголовное дело на иностранцев, державших в рабстве инвалида

На граждан Молдавии, удерживавших инвалида под угрозой применения насилия, завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». Подозреваемые арестованы, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани.

Злоумышленниками оказались брат с сестрой, которые приехали в столицу Татарстана на заработки.

О том, что лиц, которые удерживали в рабстве безногого инвалида-колясочника и заставляли его попрошайничать на дорогах, задержали сообщила глава волонтерского движения «Душа России» Юлия Хакимова.



Подробности истории освобожденного из рабства инвалида, приносившего удерживающим его лицам до 300 тысяч в месяц, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина