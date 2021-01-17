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Казанский инвалид-попрошайка показал, как он жил в рабстве — видео

16:56, 17.01.2021
Казанский инвалид-попрошайка показал, как он жил в рабстве — видео
Фото: скриншот

Казанский инвалид, которого удерживали в рабстве, показал, в каких условиях его держали. Видео поделилась глава благотворительного фонда «Душа России» Юлия Хакимова.

Дима показал, как каждый день на руках он поднимался на второй этаж. Он также рассказал о побоях. Мужчина вспомнил, что когда он попытался сбежать, его оставили без еды на несколько суток в конуре размером меньше квадратного метра. Выбраться из комнаты инвалиду было не под силу. Окно на втором этаже находится очень высоко.

Ранее Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО 23-летнего мужчину из Молдавии, удерживавшего инвалида и заставлявшего собирать милостыню на улицах Казани. Он останется за решеткой до 28 февраля.

Подробности истории освобожденного из рабства инвалида — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан
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