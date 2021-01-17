Волонтер сообщила о появлении на улицах Казани просящих милостыню стариков вместо инвалидов

В Казани на улицах вместо инвалидов, которых держали в рабстве и заставляли попрошайничать, стали появляться старики, выпрашивающие милостыню. Об этом рассказала волонтер движения «Душа России» Юлия Хакимова.

«Все вы наблюдали, что несколько дней в городе действительно было не видно просящих инвалидов, а вчера информация, полученная нами, стала подтверждаться, и в городе стали появляться несчастные бабушки, просящие милостыню», — написала она на своей странице в Instagram.

В пятницу Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО 23-летнего мужчину из Молдавии, удерживавшего инвалида и заставлявшего собирать милостыню на улицах Казани. Он останется за решеткой до 28 февраля. «Реальное время» выяснило все подробности истории об инвалиде, освобожденном из рабства.



Татьяна Леухина