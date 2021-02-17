В Ново-Савиновском районе Казани появились снежные фигуры работников сферы ЖКХ

В Ново-Савиновском районе Казани рядом со зданием управляющей компании «Уютный дом» (ул. Четаева, 17) из снега слепили фигуры работников сферы ЖКХ: маляра, электрика, дворника, водопроводчика и каменщика. Они призваны пробудить интерес жителей к этим профессиям.

Идея создания снежных фигур принадлежит гендиректору «Уютного дома» Марату Нуриеву. Воплотил ее в жизнь скульптор из Зеленодольска Виктор Макаров, сообщается на сайте мэрии Казани.

Высота снежных фигур достигает одного метра. На изготовление всех скульптур ушло в общей сложности примерно 16 кубометров снега, рассказал их автор. Создание арт-объекта у скульптора заняло 3 дня.

Фигуры маляра, электрика, дворника, водопроводчика и каменщика простоят до весны.

В начале января в Казани прошел фестиваль снеговиков, где жители соревновались за звание самого креативного снежного скульптора, а в конце прошлого года житель Мамадышского района слепил снеговика высотой 6 метров.



В преддверии 2021 года татарстанцы создавали из снега фигуры символа текущего года — быка. Его слепили в Зеленодольске, Бугульме и Кукморе.

Татьяна Демина