В Зеленодольске появилась гигантская фигура быка из снега

Фото: Михаил Афанасьев/пресс-служба Зеленодольского района

В Зеленодольске появилась гигантская фигура быка из снега. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Фигуру символа наступающего года соорудили на улице Столичной. На изготовление скульптуры быка высотой 4,5 метра, длинной 9 метров и шириной 3 метра потребовалось 48 КАМАЗов снега. На сегодня это самая большая снежная фигура в республике.

Фото: Михаил Афанасьев/пресс-служба Зеленодольского района

Снежный символ года изготавливали пять дней мастера Марсель и Руслан из Кукмора, добавили в пресс-службе района.

Фото: Михаил Афанасьев/пресс-служба Зеленодольского района

Ранее сообщалось, что в Казани новогодние ярмарки и елки откроются уже на этой неделе.



Ольга Плешкова