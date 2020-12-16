В Зеленодольске появилась гигантская фигура быка из снега
В Зеленодольске появилась гигантская фигура быка из снега. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.
Фигуру символа наступающего года соорудили на улице Столичной. На изготовление скульптуры быка высотой 4,5 метра, длинной 9 метров и шириной 3 метра потребовалось 48 КАМАЗов снега. На сегодня это самая большая снежная фигура в республике.
Снежный символ года изготавливали пять дней мастера Марсель и Руслан из Кукмора, добавили в пресс-службе района.
Ранее сообщалось, что в Казани новогодние ярмарки и елки откроются уже на этой неделе.
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