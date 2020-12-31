В Кукморе из снега слепили 5-метрового быка

В Татарстане появилась еще одна снежная скульптура символа 2021 года. Пятиметрового быка слепил житель Кукморского района Марсель Садыков.

Фигура символа 2021 года расположена рядом с Кукморским краеведческим музеем. На ее изготовление ушло 110 кубометров снега, сообщается в Instagram газеты «Хезмет даны» («Трудовая слава»).

В середине декабря гигантская фигура быка из снега появилась в Зеленодольске. Затем 4-метровый снежный символ 2021 года установили в Бугульме.



Татьяна Демина