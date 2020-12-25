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В Татарстане слепили снеговика высотой в шесть метров

16:53, 25.12.2020
В Татарстане слепили снеговика высотой в шесть метров
Фото: соцсети

В Татарстане слепили самого большого снеговика — высотой шесть метров. Об этом рассказали пользователи соцсетей.

Снежную фигуру слепил житель Мамадышского района. Сообщается, что на изготовление снеговика ушло 15 дней. Диаметр нижнего снежного шара составляет 3,5 метра, верхнего — 1,2 метра, весит гигант примерно две тонны. На месте носа вместо морковки труба от самовара, а голову украшает ведро-тюбетейка.

Ранее по Татарстану начали появляться огромные снежные фигуры быков — символов наступающего года. Первую фигуру слепили в Зеленодольске, затем снежные быки начали расти по всему Татарстану.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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