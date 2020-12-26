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Снежному быку из Бугульмы вандалы сломали хвост

19:40, 26.12.2020
Снежному быку из Бугульмы вандалы сломали хвост
Фото: соцсети

Снежной фигуре быка в Бугульме неизвестные вандалы сломали хвост. Вандализм попал в кадр установленной видеокамеры.

Судя по кадрам, снежную фигуру сломали подростки. Две девушки стояли рядом, когда молодой парень, пытаясь взобраться на фигуру, сломал быку хвост.

Пользователи уже предложили привлечь подростка за вандализм.

Ранее «Реальное время сообщало о том, что в Бугульме слепили снежную фигуру быка.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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