Эксперт рассказал, как вычислить финансовую пирамиду

Фото: Максим Платонов

Обычно финансовая пирамида предлагает доходность, в несколько раз превышающую безрисковую ставку. При этом гарантии доходности отсутствуют, рассказал аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

У финансовых пирамид нет разрешений, лицензии на финансовую деятельность и оснований на возможность привлекать средства от физлиц. Они широко рекламируют себя, в особенности при помощи социальных сетей и контекстной рекламы. Финансовые пирамиды, как правило, размещают в интернете отзывы «участников», которые якобы вложили свои деньги и получили немалую прибыль.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Информация о компании обычно минимальна, финансовая отчетность отсутствует в публичных источниках, а ее история туманна, передает «Прайм».

Обычно финансовая пирамида возникает из «ниоткуда», у нее нет подтверждений прежней деятельности в официальных источниках, поясняет Миронюк.

В Татарстане по итогам января — сентября 2020 года Центробанк выявил 16 организаций с признаками нелегальной деятельности — 13 «черных кредиторов» и три финансовые пирамиды.



«Реальное время» рассказывало, что многие финансовые сомнительные организации имеют татарстанские корни. Это «Азино777», КПК «Рост», а также LTDLION и фонд Gafarov and Partners. Недавно прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». По версии следствия, в эту компанию неправомерно привлекли не меньше 80 млн рублей.

Татьяна Леухина