Главное о коронавирусе на 8 февраля: ход расследования ВОЗ в Ухане, Венгрия одобрила «Спутник V»

Продолжение вакцинации на КАМАЗе



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 82 новых случая COVID-19. Всего на 8 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 720 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 13 227 человек, в том числе 69 за минувшие сутки. Умер за весь период 291 человек.

В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса. От инфекции скончался мужчина 1950 года рождения. Это 291-й случай смерти в Татарстане.

В Татарстане провакцинировано уже 20 005 человек, из них 3 438 получили вторую дозу. Республика израсходовала почти четверть поступивших вакцин — 24,7% из 81 122.

На предприятиях КАМАЗа продолжается вакцинация: в настоящее время вакцину от коронавируса получили 515 сотрудников. КАМАЗу выделили первую 1 000 доз вакцины из поступившей в Челны партии в 6 000 доз.

Фото: kamaz.ru

«Спутник V» могут зарегистрировать в 25 странах

За последние сутки в России выявили 15 916 новых случаев коронавируса, выздоровел 15 881 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 983 197 человек, а выздоровевших — до 3 472 091 человека.



За сутки болезнь унесла жизни 407 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 77 068 человек.



За последние сутки в России проведено более 325 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 631,2 тыс. человек.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при условии увеличения доли жителей планеты с иммунитетом к COVID-19 до 60% можно будет вернуться к жизни «с открытым забралом» уже к середине лета.

К концу следующей недели российскую вакцину «Спутник V» могут зарегистрировать в 25 странах. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В настоящее время вакцину одобрили 19 регуляторов.

Фото: Максим Платонов

Минздрав России сократил список лекарств для лечения коронавируса у взрослых. В обновленный список вошли «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН» и «Умифеновир». Предыдущая версия рекомендаций ведомства также содержала препарат «Азитромицин».

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил номинировать на Нобелевскую премию создателей российской вакцины «Спутник V». Еще он предложил наградить ученых государственной премией в Кремле 12 июня.

Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева посоветовала пациентам с диабетом первого и второго типов привиться вакциной от коронавируса. По ее словам, вакцина подходит и людям с более редкими вариантами болезни. Тем не менее пациентам с осложнениями в виде диабетического кетоацидоза, гиперосмолярного гипергликемического состояния, лактатацидоза, тяжелой гипогликемии прививаться не рекомендуется.

Приостановка испытания AstraZeneca в ЮАР

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 106 161 687 человек, 2 317 211 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (27 006 413). На второй строчке — Индия (10 838 194), на третьей — Бразилия (9 524 640), на четвертой — Великобритания (3 957 177). Россия занимает пятое место (3 923 461, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (463 470). За ними следуют Бразилия (231 534), Мексика (166 200) Индия (155 080) и Великобритания (112 681).



Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили некие важные улики в Ухане, куда они отправились, чтобы разобраться в причинах распространения инфекции. Ученые посетили Уханьский институт вирусологии, побывали на рынке морепродуктов Хуанань и на одном из крупнейших в городе рынке Байшачжоу, где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты. Они отметили, что, хотя продуктовый рынок был закрыт сразу после выявления случаев заражения, «он все еще практически не поврежден»: «Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, посуду — доказательства того, что происходило».

Фото: mos.ru

Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии разрешил применять российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» на территории страны. Ведомство установило, «что вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях».



ЮАР приостановила вакцинацию AstraZeneca из-за ее низкой эффективности против южноафриканского варианта COVID-19, который в настоящее время доминирует в стране.

Японцев огорчила вакцинация от COVID-19 на Южных Курилах, поскольку таким образом Россия укрепляет на островах свою медицинскую базу. Пользователи сетей отметили, что вакцины в Японии нет до сих пор.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в стране хотят, чтобы «Спутник V» зарегистрировали в ЕС. Бабиш подчеркнул, что получает письма от соотечественников с рекомендациями властям закупить «Спутник V» для применения в Чехии, так как российская вакцина является безопасной и продемонстрировала свою высокую эффективность. Он заверил, что вакцины нужны стране «прямо сейчас».

Маргарита Головатенко