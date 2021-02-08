Песков: иммунитет к COVID-19 позволит жить «с открытым забралом»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при условии увеличения доли жителей планеты с иммунитетом к COVID-19 до 60% можно будет вернуться к жизни «с открытым забралом».



«Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», — приводит слова Пескова ТАСС. Он подчеркнул, что формирования 60% иммунитета населения в настоящее время работают многие страны.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что общее число заболевших коронавирусом в России приближается к четырем миллионам. По данным на 7 февраля, в стране насчитывается 3 967 281 заболевший.

Маргарита Головатенко