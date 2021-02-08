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Песков: иммунитет к COVID-19 позволит жить «с открытым забралом»

08:19, 08.02.2021 1
Песков: иммунитет к COVID-19 позволит жить «с открытым забралом»
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при условии увеличения доли жителей планеты с иммунитетом к COVID-19 до 60% можно будет вернуться к жизни «с открытым забралом».

«Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить», — приводит слова Пескова ТАСС. Он подчеркнул, что формирования 60% иммунитета населения в настоящее время работают многие страны.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что общее число заболевших коронавирусом в России приближается к четырем миллионам. По данным на 7 февраля, в стране насчитывается 3 967 281 заболевший.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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  • Анонимно 08:27
    Ещё один вирусолог-предсказатель.
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