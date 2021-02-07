В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса

В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе республики.

От инфекции скончался мужчина 1950 года рождения. Это 291-й случай смерти в Татарстане.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, по состоянию на субботу, 6 февраля насчитывалось 290 официально зарегистрированных жертв пандемии COVID-19 — умерли две женщины 1948 и 1979 года рождения.

Маргарита Головатенко