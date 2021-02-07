Новости общества

14:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

К концу следующей недели «Спутник V» могут зарегистрировать в 25 странах

13:28, 07.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
К концу следующей недели «Спутник V» могут зарегистрировать в 25 странах
Фото: mos.ru

К концу следующей недели российскую вакцину «Спутник V» могут зарегистрировать в 25 странах. Об этом в эфире программы «Вести недели» заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

«К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов одобрят нашу вакцину», цитирует Дмитриева ТАСС.

Напомним, в настоящее время вакцину одобрили 19 регуляторов. Одной из последних стран, договорившихся о поставке «Спутника V», стал Парагвай.

Фото: mos.ru

Ранее агентство Bloomberg называло российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одним из самых крупных прорывов в науке со времен СССР. На мировую оценку повлияла публикация в авторитетном научном журнале The Lancet результатов III фазы клинических испытаний.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем