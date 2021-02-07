К концу следующей недели «Спутник V» могут зарегистрировать в 25 странах

К концу следующей недели российскую вакцину «Спутник V» могут зарегистрировать в 25 странах. Об этом в эфире программы «Вести недели» заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.



«К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов одобрят нашу вакцину», цитирует Дмитриева ТАСС.

Напомним, в настоящее время вакцину одобрили 19 регуляторов. Одной из последних стран, договорившихся о поставке «Спутника V», стал Парагвай.

Фото: mos.ru

Ранее агентство Bloomberg называло российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одним из самых крупных прорывов в науке со времен СССР. На мировую оценку повлияла публикация в авторитетном научном журнале The Lancet результатов III фазы клинических испытаний.

Маргарита Головатенко