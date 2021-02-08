Минздрав России сократил список лекарств для лечения от коронавируса до пяти

Фото: Максим Платонов (архив)

Минздрав России сократил список лекарств для лечения коронавируса у взрослых. В обновленный список вошли «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН» и «Умифеновир». Предыдущая версия рекомендаций ведомства также содержала препарат «Азитромицин».

«Для некоторых препаратов имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения», — говорится в новой версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ по профилактике и лечению COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В документе также говорится о том, что на основе результатов клинических испытаний, препарат «Фавипиравир» можно применять не только для стационарного, но и для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом.

В конце января Кабмин выделил регионам 2,7 млрд рублей на бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом, проходящим лечение на дому. В прошлом году на эти цели из резервного фонда правительства России направили почти 8 млрд рублей.



Татьяна Демина